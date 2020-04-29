İYİ Parti’den çağrı: Faturalardan vergi kaldırılsın

Tatil iptalleri nedeniyle turizm sektöründeki sıkıntıya dikkati çeken Ergun, başta turizm olmak üzere sektörler için hayata geçirilebilecek bazı önerileri şöyle sıraladı:

- Kapatılan işyerleri başta olmak üzere mülk sahibi ve kiracı arasında kira ücretlerine indirim sağlayacak bir arabuluculuk yasasının acilen çıkarılmalı.

- Kira desteği verilmeli.

- Turizmci işletmelere ürün ve hizmet tedarik eden tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına dâhil edilmeli.

- Firmalara ait ticari kredi kartı borçları faizsiz ötelenmeli.

- En son Elazığ-Malatya depreminde uygulanan 12 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, sıfır faizli KOSGEB Acil Destek Kredisi turizmcilere de sağlanmalı.

- Mücbir sebep kapsamında kapalı olan işletmelere elektrik faturası düzenlenmemeli ve açık olan işletmelere düzenlenecek faturalarda vergi kaldırılmalı.