İYİ Parti’den çağrı: Faturalardan vergi kaldırılsın
İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, koronavirüs salgını nedeniyle kapanan işyerleri başta olmak üzere mülk sahibi ve kiracı arasında, “kirada indirim sağlayacak arabuluculuk yasasının” acilen TBMM’den çıkarılması için hükümete çağrı yaptı.
Tatil iptalleri nedeniyle turizm sektöründeki sıkıntıya dikkati çeken Ergun, başta turizm olmak üzere sektörler için hayata geçirilebilecek bazı önerileri şöyle sıraladı:
- Kapatılan işyerleri başta olmak üzere mülk sahibi ve kiracı arasında kira ücretlerine indirim sağlayacak bir arabuluculuk yasasının acilen çıkarılmalı.
- Kira desteği verilmeli.
- Turizmci işletmelere ürün ve hizmet tedarik eden tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına dâhil edilmeli.
- Firmalara ait ticari kredi kartı borçları faizsiz ötelenmeli.
- En son Elazığ-Malatya depreminde uygulanan 12 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, sıfır faizli KOSGEB Acil Destek Kredisi turizmcilere de sağlanmalı.
- Mücbir sebep kapsamında kapalı olan işletmelere elektrik faturası düzenlenmemeli ve açık olan işletmelere düzenlenecek faturalarda vergi kaldırılmalı.