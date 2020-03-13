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Ä°YÄ°Â PartiÂ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cihan PaÃ§acÄ±, partiÂ genel merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Corona virÃ¼s ile ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.Â SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Bakan Fahrettin Koca'nÄ±n Corona virÃ¼s ile mÃ¼cadelede baÅŸarÄ±lÄ± bir performans gÃ¶sterdiÄŸini vurgulayan PaÃ§acÄ±, "Konunun hassasiyetine uygun Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸ, yÃ¼rÃ¼tmeye devam etmektedir. Kendilerine teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Ancak virÃ¼sle mÃ¼cadele bir bakanlÄ±ÄŸÄ±n deÄŸil, tÃ¼m bakanlÄ±klarÄ±n sorumluluÄŸundadÄ±r. AynÄ± Ã§alÄ±ÅŸma performansÄ±nÄ± diÄŸer bakanlÄ±klarda da olmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz." dedi.

"EKONOMÄ° PAKETÄ° AÃ‡IKLANMALI"

Corona virÃ¼s ile mÃ¼cadele sÃ¼recinde alÄ±nmasÄ± gereken ekonomik tedbirleri sÄ±ralayan PaÃ§acÄ±,Â "BÃ¼tÃ¼n bu olumsuz geliÅŸmelerden en bÃ¼yÃ¼k tahribat, kÃ¼Ã§Ã¼k iÅŸletmelerimiz, esnaf ve sanatkarlarÄ±mÄ±zda gÃ¶rÃ¼lecektir. Ãœlkemizde ekonomi yÃ¶neticilerininÂ baÅŸta Berat Albayrak olmak Ã¼zere acilen ekonomik paket aÃ§Ä±klamasÄ± gerekmektedir." dedi.

PaÃ§acÄ±, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy'a da turizm sektÃ¶rÃ¼ne vergi kolaylÄ±ÄŸÄ±, borÃ§ ertelenmesi ve yeni kaynak imkanÄ± yaratÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â HÃ¼kÃ¼mete tavsiyelerini sÄ±ralayan PaÃ§acÄ±, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"BaÄŸ-Kur borÃ§larÄ± ertelenmeli, Ã¶demelerde kolaylÄ±k saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. KÃ¼Ã§Ã¼k ve orta bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki iÅŸletmelerin SGK Ã¶demeleri faizsiz ertelenmelidir. Sigorta primi Ã¶demelerinde iÅŸveren hissesi daha dÃ¼ÅŸÃ¼k oranda tutulmasÄ± saÄŸlanmalÄ±. Ä°ÅžKUR desteÄŸi teÅŸvikler arttÄ±rÄ±lmalÄ±, bankalara olan borÃ§lar yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Su ve enerji fiyatlandÄ±rÄ±lmalarÄ± yeniden yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. EÄŸitim ve tanÄ±tÄ±m destekleri kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±."

Corona virÃ¼sle mÃ¼cadelenin toplumsal sorumluluk gerektirdiÄŸine dikkati Ã§eken PaÃ§acÄ±, bu dÃ¶nemde iktidar ve muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

"HÃœKÃœMET Ä°STERSE DESTEK VERÄ°RÄ°Z"Â

PaÃ§acÄ±, vatandaÅŸlardan paniÄŸe kapÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyerekÂ "HÃ¼kÃ¼metin, vatandaÅŸÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyacak rasyonel tedbirler konusunda talep etmesi durumunda iktidar, muhalefet ayrÄ±mÄ± gÃ¶zetmeksizin sorumlu bir muhalefet anlayÄ±ÅŸÄ± doÄŸrultusunda destek vereceÄŸimizi kamuoyuna duyuruyoruz." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan Corona virÃ¼se karÅŸÄ± alÄ±nacak tedbirlerin masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±yÄ± ve aÃ§Ä±klanan tedbirleri de olumlu bulduklarÄ±nÄ± belirten PaÃ§acÄ±, "Muhalefet, iktidar anlayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde deÄŸil alÄ±nmasÄ± gereken tedbirler konusunda birlik ve beraberlik iÃ§inde hareket edilmesi ÅŸarttÄ±r. MÃ¼cadele topyekun yapÄ±lmalÄ±dÄ±r ancak bÃ¶yle netice alÄ±nabilir." dedi.

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