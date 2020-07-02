İYİ Parti’den ek bütçe çağrısı

Tatlıoğlu, 2020 bütçesinin yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, 3 yıllık yeni bir ekonomik program yapılması ve 11. Kalkınma Planı’nın revize edilmesi gerektiğini ifade etti. Tatlıoğlu, “Yürütmenin başı olarak Sayın Erdoğan bu çerçevede Kalkınma Planı hazırlıklarını hızla tamamlayarak TBMM’ye sevk etmelidir” dedi.

‘Korona etkiledi’

Türk ekonomisinin tüm makro çerçevesinin Yeni Ekonomi Programı beklentilerine göre tasarlandığını; Kovid-19’un bu programda yer alan öngörüleri tersyüz ettiğini belirten Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

“Krizin yarattığı ekonomik maliyet nedeniyle, yıl sonu bütçe açığının 290 milyar TL’yi bulabileceğini göz önüne alırsak, bu rakamlar, halihazırdaki mevzuat ile ek bütçeyi zaruri kılmaktadır. Olağanüstü koşullaar, olağanüstü tedbirleri zaruri kılmaktadır. Tüm bu göstergeler, yeni bir program ve yeni bir bütçeye ihtiyaç duyduğumuzu ortaya koyuyor. Meclis’in acilen toplanarak, ek bütçe kanunu görüşmesi gereklidir.”