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02.07.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

İYİ Parti’den ek bütçe çağrısı

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Kovid-19 salgını sebebiyle ekonomik tüm beklentilerin tersyüz olduğunu, yeni bir bütçeye ihtiyaç olduğunu belirterek, TBMM’yi acilen ek bütçe kanununu görüşmeye çağırdı.

İYİ Parti’den ek bütçe çağrısı

 

Tatlıoğlu, 2020 bütçesinin yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, 3 yıllık yeni bir ekonomik program yapılması ve 11. Kalkınma Planı’nın revize edilmesi gerektiğini ifade etti. Tatlıoğlu, “Yürütmenin başı olarak Sayın Erdoğan bu çerçevede Kalkınma Planı hazırlıklarını hızla tamamlayarak TBMM’ye sevk etmelidir” dedi.

‘Korona etkiledi’

Türk ekonomisinin tüm makro çerçevesinin Yeni Ekonomi Programı beklentilerine göre tasarlandığını; Kovid-19’un bu programda yer alan öngörüleri tersyüz ettiğini belirten Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

“Krizin yarattığı ekonomik maliyet nedeniyle, yıl sonu bütçe açığının 290 milyar TL’yi bulabileceğini göz önüne alırsak, bu rakamlar, halihazırdaki mevzuat ile ek bütçeyi zaruri kılmaktadır. Olağanüstü koşullaar, olağanüstü tedbirleri zaruri kılmaktadır. Tüm bu göstergeler, yeni bir program ve yeni bir bütçeye ihtiyaç duyduğumuzu ortaya koyuyor. Meclis’in acilen toplanarak, ek bütçe kanunu görüşmesi gereklidir.”

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