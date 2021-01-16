İYİ Partili Çıray’dan Erdoğan’a çağrı: Yunanistan ile masaya oturmayın

İYİ Parti İzmir Milletvekili, TBMM Milli Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Aytun Çıray, Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden başlayacak istikşafi görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çıray, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile arasında bir sorun olamayacağını ve tartışmaları Yunanistan’ın yönlendirerek genelde dünya, özelde AB kamuoyunu etkilediğini ifade etti. “Ne yazık ki tartışmalar Yunanistan’ın talepleri üzerinden yapılmaktadır” ifadesini kullanan Çıray, özetle şunları kaydetti:



‘Muhatabı olamaz’



“Türkiye’nin Yunanistan ile arasındaki sorunlar- diğer bir deyişle müzakere etmesi beklenen mevzular- Doğu Akdeniz’de değil, Adalar Denizi yani Ege Bölgesi’ndedir. Zira Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de kıyısı yok. Bu nedenle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki muhatabı Yunanistan olamaz. Türkiye masaya oturacaksa EGAYDAAK, yani Egemenliği Andlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar, Yunanistan’a gayri-askeri statüde olma şartı ile devredilen 23 adanın gayri-askeri statüye geri dönmesi ve dünyada tek örnek olan hava sahasının 10 milden karasuları sınırına indirmesi için oturmalıdır. Türkiye gevşek davranmamalı, masaya, Ege’deki karasularının 6 milin üzerine çıkarılmasının bizim için hâlâ ‘casus belli’ olduğunun bilinci ile oturmalıdır. Barışçıl olmak aciz olmak değildir.



‘Kazanımlar gider’



Türkiye konuyu uzun vadede uluslararası hukuka uygun şekilde çözmeyi hedeflemelidir. Yunanistan ise ivedilikle masaya oturmak ve taleplerini acilen tartışmak ve kabul ettirme hevesindedir. Sebebi ise kendi belirledikleri çerçeve içerisine Türkiye ile olan asıl sorunları görüşmelere dahil etmeyerek Türkiye, çerçevesi Yunanistan tarafından çizilmiş bir masada, Yunanistan talepleri üzerinden müzakere etmek durumunda kalır, ki bu da Yunan taleplerinin sorun olarak yansıtılması ve bunlara çözüm olarak da Türkiye’nin kendi hak ve menfaatlerinden ödün vermesi ile sonuçlanır. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nda kazandıkları geri verilemez.”