İyi Partili Özdağ savunmasını verdi

İyi Parti'deki FETÖ'cü tartışmasının fitilini ateşleyen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkındaki disiplin süreci işliyor.

Ümit Özdağ'ın Merkez Disiplin Kurulu'na ifade vermesi için süre bugün doluyordu. Ümit Özdağ, savunmasını yazılı olarak İyi Parti Genel Merkezi’ne iletti. Merkez Disiplin Kurulu’nun önümüzdeki hafta toplanması ve kararını vermesi bekleniyor.

Özdağ İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili iddialar ve İyi Parti’nin HDP ile gizli anayasa hazırlığı yaptığını öne sürmüştü.

Özdağ, Meral Akşener'in HDP ile anayasa hazırlığı için iki kişiye talimat verdiğini iddia ederek, "İyi Parti'yi kuran samimi Türk milliyetçilerinin güvenine HDP ile yazdığınız bu anayasa taslağıyla ihanet ettiniz" demişti.

Özdağ bu iddialar üzerine Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.