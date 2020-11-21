İYİ Partili Usta’dan CHP’li Altay’a tepki

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Usta, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tahliye edilmesi gerektiğine yönelik sözleri için de şunları söyledi:

“’Hukuk reformu yapacağız’ deyip göstermelik birkaç tane tahliye yapıp, ‘Türkiye, reform yapıyor’ gibisinden algı yaratmak gibi bir şey yapılabilir endişesi vardı. Eğer böyle bir şey olursa bu sadece algıya yönelik olur. Biz diyoruz ki ‘Algı yönetmeyin, Türkiye’nin sorunlarını yönetin, sorunlarını çözün.’ O dosyaların durumu nedir, bir şey söyleme imkânım yok. Bu arkadaşlar salınır veya salınmaz, hukuk reformu dediğimiz şey bunun çok daha ötesinde bir şeydir. Sembolik bir takım dosyalar veya kişiler üzerinden tartışma yapmak doğru olmaz.”