‘İzmir’de enkazın altında CHP kaldı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem gibi ortak bir acının hükümete ve şahsına saldırmak için kullanıldığını belirterek, “İzmir depremi aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Bütün buralarda sorumlu sizsiniz. Bu afetlerin sorumlusu sizsiniz” dedi.

İzmit Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük ve geniş tabanlı, milletin en çok sahiplendiği parti olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Genel başkanından mahalle temsilcisine kadar milletimizle olan bağımızı sürekli güçlendirmektedir. AK Parti’nin kurucusu da taşıyıcısı da milletimizin ta kendisidir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. Her kim ki milletten koparsa, kendini ulaşılmaz bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa, bu partide yeri kalmamış demektir. Partimize hizmet vermiş, görev almış arkadaşlarımızdan başlayarak ülkemizin tamamında tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Teşkilatımızdaki değişimi dışlamanın değil, daha çok kucaklaşmanın vasıtası olarak görüyoruz. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmanın peşinde olacağız. AK Parti’nin misyonu 83 milyon vatandaşımızın tümünü kucaklayarak ülkemizin hedeflerine ulaştırmaktadır” diye konuştu.

‘İlk etapta 5 bin konut’

İzmir depreminde yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Depremin ardından devletimizin tüm bakanlıkları yardıma koştu. 1 yıl içerisinde oradaki çalışmaları tamamlayıp depremzede kardeşlerimize de hemen konutlarını teslim edeceğiz. Evleri ve iş yerleri zarar gören, tekneleri zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlandı. Hasar tespit çalışmalarını salı gününe kadar bitiriyoruz. Az hasarlı evlere girilmelerinde herhangi bir sakınca görülmüyor. Yeni konutların inşasında TOKİ hemen çalışmalara başlamıştır. Amacımız az katlı, konforlu binalar inşa ederek depremin yıl dönümüne kalmadan İzmirli vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. İlk etapta 5 bin konut inşa edilecek. 2 bini yerinde 3 bini ise İzmir Şehir Hastanesi’nin yanındaki rezerv alanına yapılacak.”

‘Sorumlu sizsiniz’

“Deprem gibi bir ortak acıyı dahi devlete, hükümete, şahsıma saldırmak için kullanmaya kalkanlara da iki çift söz etmek istiyorum” diyen Erdoğan şunları söyledi: Milletimiz, önce tek parti zulmünü, sonra koalisyonlu yılların sıkıntısını çok iyi bilmektedir. İzmir depremi aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. Şu anda İzmir’in kahir ekseriyetinde başta büyükşehir olmak üzere o yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların bütün inşasıyla ilgili adımlarını müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa müsaadesi veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp burada iktidara fatura kesmeye yöneliyorsunuz. Bu afetlerin sorumlusu sizsiniz.”

‘Turistik seyahat’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her yerde yatay mimari diye bağıran bir cumhurbaşkanı var. Ama siz dikey mimariyi savundunuz. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere hükümetin bu konuda her attığı adımı engellemeye çalışanlar bunlardır. Millet deprem yıkıntıları altında inlerken, onlara el uzatmak yerine elleri arkalarında boş boş dolaşan onlar. İzmir’in milletvekilisin, geldin kaç saat kaldın orda. Geldin şöyle bir turistik seyahat yaptın, ondan sonra tekrar Ankara’ya döndün. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Milletimiz adına bunlara ‘gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz’ diyoruz. Milletimiz adına bunlara, ‘Ya hayır konuşun ya da susun’ diyoruz. Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavgayla uğraşın.”

‘Türkiye’nin yıldızı daha çok parlayacak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı seyahatlerinde diğer ülkelerin durumunu gördüğünde Türkiye’nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi anladığını dile getirerek, “Türkiye,koronavirüs salgını sürecinden inşallah ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu asır, Türkiye’nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır” dedi.

Erdoğan, partisinin kongresinin ardından Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, açılışını yaptıkları büyükşehir yatırımları arasında bulvar, cadde, yol, üstyapı ve altyapı işleri, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu atık su hatları, çevre düzenlemeleri ve spor tesislerinin yanında ulaşım projelerinin de bulunduğunu anlattı.

Koronavirüs salgını döneminde Batı toplumlarındaki çarpıklık ve adaletsizliklerin çok daha aşikar hale geldiğini ifade eden Erdoğan, “Batılı ülkeleri, özellikle girdikleri bu çıkmazdan son dönemde sarıldıkları İslam ve yabancı düşmanlığı da kurtaramayacaktır” dedi.

‘Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ederim’

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Azerbaycan’ın Şuşa zaferini tebrik ederek başladı. Erdoğan, “Sözlerime, Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ’ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır MİNSK üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz bütün bu sabrın sonunda sabrettiler, zafere ulaştılar. Türkiye en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin yanında oldu. İşgal altında bulunan topraklarını kurtarma mücadelelerinde kayıtsız şartsız yanında oldu. Adım adım işgal altındaki şehirlerini Karabağ’ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Şuşa topraklarının kurtuluşunun işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Azerbaycanlı kardeşlerimizi milletim adına tebrik ediyorum” dedi.