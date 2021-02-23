‘İzmir’in şanına yakışır bir stat’

Erdoğan, açılışa Taraftar Meydanı’nda kurulan platforma video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, geçmişte Fevzi Zemzem’lerin forma giydiği Göztepe’nin güzel bir stada sahip olduğunu belirterek “Tabii ki bize bir sürpriz yapmışlar. Bu da çok farklı bir zamana rastladı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’in şanına yakışan ve uluslararası müsabakaların da yapılabileceği 20 bin kişilik bir stadın 400 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yaptığı konuşmada, dünyanın en iyi statlarına aday gösterilen Gürsel Aksel Stadı’nın Türkiye’nin spor altyapısının geldiği noktanın en güzel sembollerinden biri olduğunu belirtti.