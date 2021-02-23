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23.02.2021 - 07:00 | | AA

‘İzmir’in şanına yakışır bir stat’

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı’nın resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

‘İzmir’in şanına yakışır bir stat’

Erdoğan, açılışa Taraftar Meydanı’nda kurulan platforma video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, geçmişte Fevzi Zemzem’lerin forma giydiği Göztepe’nin güzel bir stada sahip olduğunu belirterek “Tabii ki bize bir sürpriz yapmışlar. Bu da çok farklı bir zamana rastladı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’in şanına yakışan ve uluslararası müsabakaların da yapılabileceği 20 bin kişilik bir stadın 400 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yaptığı konuşmada, dünyanın en iyi statlarına aday gösterilen Gürsel Aksel Stadı’nın Türkiye’nin spor altyapısının geldiği noktanın en güzel sembollerinden biri olduğunu belirtti.

    Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
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