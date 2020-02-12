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12.02.2020 - 13:45 |

Jeffrey ABD'nin mesajını iletti: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile bir araya geldi.

Jeffrey ABD'nin mesajını iletti: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız

Jeffrey, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da, Dışişleri Bakanlığında görüşmelerde bulundu. Bakanlığa 12.20'de gelen Jeffrey ve heyetini, Bakan Yardımcısı Önal kabul etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Jeffrey ve heyeti Bakanlıktan ayrıldı.

Büyükelçi Jeffrey görüşmede şehit olan askerlerimiz için ABD hükümetinin taziye dileklerini iletti. ABD’nin NATO Mütteki TR’nin yanında olduğunu tekrarladı.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal İdlib'de sahada giderek kötüleşen durum ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi. İdlib'de Astana ve Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanmasına önemi vurguladı.

Görüşmede ayrıca, sahadaki insani durum ve siyasi süreç gibi Suriye sorununun diğer boyutları ele alındı. Bu alanlarda uluslararası toplumun aktif bir rol oynaması gerektiğinin altı çizildi.

 

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