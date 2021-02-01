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01.02.2021 - 07:00 |

Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün koronavirüsle mücadelede gelinen son aşama, restoran ve kafelerin durumu, sokağa çıkma kısıtlamaları ve aşı çalışmalarını masaya yatırılacak. Toplantıda gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak.

Kabine bugün toplanıyor
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündemini bir süredir olduğu gibi yine koronavirüs salgını oluşturacak. Geçen ay ile kıyaslandığında vaka ve ölüm sayılarında azalış olsa da vaka sayılarında tekrar bir tırmanma eğilimi gözlemleniyor. 5 bine kadar düşen vaka sayısı geçtiğimiz gün 7 bine yükseldi. Son açıklanan verilere göre Türkiye’de mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı da 128 olurken, 17 kentte İngiltere varyantı mutasyon görüldü. Öte yandan, Çin’den gelen 13 milyon doz “CoronaVac” aşısının ilk dozu, şu ana kadar yaklaşık 2 milyon kişiye yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüsle mücadeledeki son tabloya ilişkin bir sunum yapacak. Alınan tedbirlerin sahaya yansıması, restoran, kafe ve lokanların durumu, aşı tedariki ve aşılama süreci, olası yeni kararlar toplantıda değerlendirilecek. Toplantının bir diğer önemli gündem başlığı, gıda fiyatlarındaki artış olacak. İç ve dış politikadaki son gelişmeler de toplantıda mercek altına alınacak.

    Milliyet'te Gündem (1 Şubat 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları;
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