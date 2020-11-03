Kabine gündemi İzmir depremi ve korona

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda İzmir depremi, devam eden arama-kurtarma çalışmaları, deprem bölgesine yapılan ve yapılacak olan yardımlar detaylı şekilde masaya yatırılacak. Erdoğan, “Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız” demişti.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise koronavirüs salgını olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, koronavirüsteki son tablo ile aşı çalışmalarında gelinen duruma ilişkin Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor. Toplantıda salgın sürecindeki eğitimde normalleşme adımları da ele alınacak. İlk etapta okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime geçmişti. Dünden itibaren 5. ve 9. sınıflar için de okulda eğitim başladı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde artan vaka sayısına bağlı alınması gerekli tedbirler, kademeli yüz yüze eğitime geçişin sahaya yansımaları, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş takvimi de toplantıda değerlendirilecek başlıklar arasında olacak. Toplantıda, dış politikadaki gelişmeler de detaylı şekilde mercek altına alınacak. Azerbaycan-Ermenistan arasında Karabağ’da süren savaş, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, “Mavi Vatan”da devam eden sismik ve sondaj arama faaliyetleri, Kabine’nin gündeminde olacak.