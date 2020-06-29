Kabine toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede, koronavirüsle mücadele süreci değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca hazırlıkları süren istihdam paketinin detayları ile Libya ve Suriye’deki gelişmeler, terörle mücadele operasyonları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantıda 1 Haziran’daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak. 1 Temmuz’da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak. Toplantıda Almanya’nın Türkiye’ye gidişlere hala izin vermemesi, turizm sektöründeki durum ve önümüzdeki süreçteki beklentiler de değerlendirilecek. 9 Haziran’daki son kabine toplantısında Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan istihdam kalkanı paketine ilişkin yapılan çalışmalar ile ekonomideki genel gelişmeler de kabinede ele alınacak.

Ayasofya adımları

Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına ilişkin beklenti ve tartışmalar da sürerken Danıştay’ın 2 Temmuz’da vereceği kararın ardından atılacak olası adımların da kabinede görüşülebileceği kaydediliyor.

Toplantıda, 9 Temmuz’da 2. yılı dolacak olan yeni sistemin aksayan yönlerine ilişkin yapılan çalışmalar, bu sorunları gidermek için şu ana kadar atılan adımların da değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda, bir süre önce Libya’ya giden Türk Heyeti’nin kabineye bilgi vereceği de kaydedildi. Libya’da son dönemdeki gelişmeler ile ‘bölgedeki hakim güç durumunda bulunan ülkelerin attığı adımlar’ da değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca Suriye ve İdlib’deki durum, sınıra yığılmaları engellemek için briket binaların yapımına dair başlatılan kampanya ile terörle mücadele kapsamındaki ‘Pençe-Kaplan Harekâtı’na dair durum ele alınacak.