04.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Kabine toplantısı haftaya ertelendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesaisini Ankara’ya almasının ardından bugün yüz yüze gerçekleşmesi planlanan kabine toplantısı önümüzdeki haftaya ertelendi.
Erdoğan’ın hafta başında 2.5 aylık İstanbul mesaisini Ankara’ya almasının ardından MGK ve MYK toplantılarına başkanlık etti. Erdoğan’ın bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına başkanlık etmesi beklenirken toplantı önümüzdeki haftaya ertelendi. Toplantının pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.
Öte yandan Cumhurbaşkan-lığı’nda koronavirüs önlemleri kapsamında Erdoğan ve Sözcü İbrahim Kalın’ın basına açık programlarında da yeni bir uygulama başlatıldı. Erdoğan ve Kalın’ın programlarını bir süre akredite olan tüm muhabirler değil, her kurumdan belirlenen isim izleyebilecek. Programı izleyecek gazetecilere düzenli test yapılacak.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."