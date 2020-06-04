Kabine toplantısı haftaya ertelendi

Erdoğan’ın hafta başında 2.5 aylık İstanbul mesaisini Ankara’ya almasının ardından MGK ve MYK toplantılarına başkanlık etti. Erdoğan’ın bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına başkanlık etmesi beklenirken toplantı önümüzdeki haftaya ertelendi. Toplantının pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkan-lığı’nda koronavirüs önlemleri kapsamında Erdoğan ve Sözcü İbrahim Kalın’ın basına açık programlarında da yeni bir uygulama başlatıldı. Erdoğan ve Kalın’ın programlarını bir süre akredite olan tüm muhabirler değil, her kurumdan belirlenen isim izleyebilecek. Programı izleyecek gazetecilere düzenli test yapılacak.