Kabine toplantısı ikinci kez telekonferansla yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler, önlemlerin yansıması ve uygulanması ile ekonomideki etkileri değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta ilk kez telekonferans yöntemiyle gerçekleşen kabine toplantısını bugün de aynı yöntemle yapacak. Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’daki Tarabya Huber Köşkü’nden katılacak. Toplantının ana gündemini koronavirüs oluşturacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması ve önümüzdeki süreçte alınması planlanan tedbirler değerlendirilecek. Koronavirüsün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de toplantıda masaya yatırılacak. Toplantıda özellikle son dönem istihdamda yaşanan gerilemeye dair de değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca, İdlib başta olmak üzere Suriye’deki gelişmeler ile Libya ile ilgili konuların da ele alınması bekleniyor.

Erdoğan talimat verdi

Vatandaşlara haftada 5 maske

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılacağını bildirdi. Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, “https://maske.epttavm.com” adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti.

Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak. Aile üyeleri için maske temin etmek isteyen vatandaşlar, form üzerinde bu bilgileri de dolduracak. Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.