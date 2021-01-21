Kaçacak delikleri kalmadı

Bağdat ve Erbil’i ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Önümüzdeki dönemde uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek. PKK’nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve sonlarının geldiğini söyleyebiliriz” dedi. Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Irak’a yaptığı ziyaret kapsamında, 36 saat içinde, aralarında merkezi ve bölgesel yönetim liderlerinin de bulunduğu sekiz önemli görüşme yapan Akar, heyetler arası toplantılara başkanlık etti. Görüşmelerin olumlu ve yapıcı geçtiğini ifade eden Akar, “Birçok konuda mutabık kaldık” diye konuştu.

Akar, “Biz buradaki görüşmelerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak Başbakanı Kazımi ile yaptığı görüşmede çizdikleri çerçevenin içini doldurmaya çalıştık. Birçok konuda karar aldıkları için buradaki görüşmelerimizde kolaylıkla ilerleyebildik” dedi.

Irak ordusuna destek vereceklerini de aktaran Akar, şöyle devam etti: “Ortak eğitimler, tatbikatlar yapacağız. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizin gerçekleşmesi ve bununla alakalı uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek. Bu konuda tarafların istekli olduğunu gördük. Hem uluslararası ortamı hem de mevcut durumu değerlendirdiğimizde artık PKK’nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz. Hem Irak’ı hem de ülkemizi bu terör belasından kurtaracağız.”

‘Türkmenleri rahatlatacağız’

Ziyaretinin son aşamasında Türkmenlerle bir araya geldiklerini ifade eden Akar, “Sorunlarını dinledik. Notlarımızı, raporlarını aldık, bazı planlar yaptık. İnşallah bunları önümüzdeki günlerde uygulamaya geçirerek buradaki kardeşlerimizin hayatını rahatlatacağız” diye konuştu.