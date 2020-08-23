Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekûn şekilde mücadele etmek zorundayız” dedi. Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Gaziantep’te, bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de bulunduğu ziyarette Bakan Gül, baba Bülent Delen ve diğer aile fertlerine başsağlığı dileklerini iletti. Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyerek dua eden Bakan Gül, ailenin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Gül, Gaziantep İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı’nın ardından da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Duygu Delen’in ölümüne ilişkin soru üzerine Gül, olayın herkesin yüreğini parçalayan bir hadise olduğunu söyledi. Aileyi ziyaret ederek taziyelerini ilettiklerini anımsatan Gül, şöyle konuştu: “Hepimizin ortak acısı, ortak taziyemiz, ortak cenazemiz. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet hepimiz için yaralayıcı ortak bir acıdır. Bir baba olarak, bir vatandaş ve eş olarak şunu söylemek isterim ki kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekûn şekilde mücadele etmek zorundayız. Bu mücadeleyi yaparken siyasi aidiyetten, mevki, makamdan, mensubiyetten öte bir yaklaşım içinde olmamız gerekiyor. Aslolan kadının onurudur, insan onurudur, insan haysiyetidir. İnsan ve kadın onuru her şeyin üstündedir. Bu mücadeleyi verirken de bu hassasiyetle yaklaşmamız gerekmektedir.”

‘Asla tolerans yok’

Kadına yönelik şiddete asla ama asla hiçbir toleransın gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Gül şöyle devam etti: “Baktığımızda, işin başında küçük diye hasır altına itilen bazı olayların büyüye büyüye cinayetle sonuçlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda hem kolluk hem yargı makamları ve toplumun her kesiminin, şiddeti önleme merkezleri dahil duyarlılığın en üst düzey olması millet olarak beklentimizdir. Hiçbir şekilde hata kabul edilemeyecek bir süreçtir, hiçbir şekilde tedbirsiz, özensiz davranılacak bir konu değildir.” l GAZİANTEP AA