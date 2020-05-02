‘Kadına karşı suçta indirim olmasın’

Eşini bıçaklayıp cezaevinde bir yıl kaldıktan sonra infaz düzenlemesi sonucu tahliye olan ve 9 yaşındaki kızı Ceylan Aslan’ı döverek öldüren Müslüm Aslan’ın hangi nedenle tahliye edildiğini soran Koncuk, şunları kaydetti: ‘Bakanlık verilerine göre, eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı yüzde 39.3, fiziksel şiddet sonucunda yaralanan kadınların oranı yüzde 25, yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı ise yüzde 48.5. Kadınların korunması için, kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmaması ve tahliye şartlarının zorlaştırılması için kanun teklifi hazırladık. Türk Ceza Kanun’un 86. maddesinin 3. fıkrasına ‘g) Kadına karşı’ bendi eklenmesi zaruret teşkil etmektedir.”