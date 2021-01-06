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06.01.2021 - 07:00 | | İSTANBUL DHA

Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övmek’ suçlamasıyla hazırladığı iddianame kabul edildi.

Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğraflanması olayında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ı azmettirme, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övmek suçlamasıyla 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

 

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