Kaftancıoğlu’nun 6 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede aynı suçtan Kaftancıoğluna daha önce takipsizlik verildiği, müşteki Altun’un Kaftancıoğlunun sosyal medya paylaşımını göstererek takipsizlik kararına itiraz ettiği, Sulh Ceza Hakimliğinin de takipsizlik kararını kaldırdığı vurgulandı. l DHA