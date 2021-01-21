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21.01.2021 - 07:00 | | ANKARA DHA

Kalın: Kalpler kopunca bağırmak kaçınılmazdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YouTube’ta yayımlanan bir programda değerlendirmelerde bulundu.

Kalın: Kalpler kopunca bağırmak kaçınılmazdır

Kalın, “Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, şehirlerimize bir dinginlik ve sessizlik çöktü. Ve zannediyorum tecrübe edenler etmiştir bunu, rüzgarın sesini başka duyduk. Kuşların sesini duymaya başladık. Keşke mesela bu tecrübeyi, bu dersi sürekli hale getirsek şimdi hayatımızda” dedi. Kalın, kalplerin birbirinden uzaklaşması durumunda daha yüksek sesle konuşulduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Kalpler yakınsa fısıltıyla konuşmaya başlarsınız, hatta artık kelimeler olmadan konuşmaya başlarsınız. Bir toplum olarak, bir millet olarak kalplerimiz ne kadar yakınsa, birbirimizle o kadar sakin dingin, birbirimize güvenerek konuşma şansımız olur. Kalplerimiz koptuğunda, parçalandığında, duygularımız çok başka dünyalara gittiğinde bağırma kaçınılmaz hale gelir.”

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