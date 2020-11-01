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01.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kalın: Tedavinin son aşamasındayım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kovid-19 tedavisinde son aşamaya geldiğini duyurdu.

Kalın: Tedavinin son aşamasındayım

Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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