Kalitenin artması için seferber olacağız

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlük, Şile Belediyesi ile Repkon Makina ve Kalıp Sanayi Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan mesleki eğitim iş birliği protokolü kapsamında açılacak Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Açılacak meslek lisesinin önemine değinen Özer, “Mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye hızla ve etkin şekilde uyum sağlayabilen bir yapıyı tam anlamıyla hayata geçirebilmeyi amaçlıyoruz. Hiç kuşkusuz bu süreçte paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine aktif şekilde katılması çok önemli. Mesleki eğitim, artan cazibesi ve öğrenci kalitesiyle de birçok alanda toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşturuldu” değerlendirmelerinde bulundu.

Özer, okulda üretimin sanayi ile buluşması açısından İstanbul’u çok önemsediklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak da tüm aşamaları baştan sona takip edeceğiz. Savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü birlikte yetiştireceğiz. Öğrencilerimiz buradan mezun olduktan sonra çalışmaya, yükseköğretime devam edecekler. Yükseköğretimden sonra ülkemizin savunma sanayinin gelişmesi ve yeni inovasyonlarla ilgili atılımlarda yer alacaklar. Şehrimizin üreten okullardan tematik okullarımıza mesleki eğitim ile güçlü birlikteliği, ülkemiz için de kritik öneme sahip. İlimizdeki çalışmaları memnuniyetle gözlemliyorum. Mesleki eğitim kurumlarımızı bu noktadan daha da ileriye taşımak için hep beraber seferber olacağız.”