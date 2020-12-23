‘Kaplan Pençesi’ne yerinde takip

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte “Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı”nı yerinde takip etmek üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na geldi. Akar ve TSK komuta kademesi, Güney Görev Grup Komutanlığı Üs Savunma Harekat Merkezi’ne geçerek brifing aldı. Daha sonra personele seslenen Akar, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta tüm sorunlara diyalogla ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yaklaştıklarını vurguladı. Akar, şunları söyledi: “Maalesef gerginliği tırmandıranlar komşumuz. Diyalogdan kaçanlar komşumuz. Biz de diyoruz ki tüm bunlara rağmen elimizden geleni yapacağız ve hiçbir şekilde ülkemizin, milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini çiğnetmeyeceğiz, hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz, Komşumuz üç ayda 46 NAVTEX, 1 Ekim’den itibaren de Ege ve Doğu Akdeniz’de toplam 22 eğitim sahası ilan etti. Bunlardan sadece ikisini kullandı. Bunların iyi komşuluk ilişkilerinin karşıtı olduğunu da kendilerine bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”