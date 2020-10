‘Karabağ kurtulana kadar mücadele’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’den Akdeniz ve Kafkaslar’a uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo, Türkiye’nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır” dedi. Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar için de “İnşallah Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir” dedi. Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, hastanenin şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. İnşası tamamlanan 5 yatırımı Konya’nın hizmetine sunmak üzere bir arada olduklarını bildiren Erdoğan, “Hastanemiz ilk etapta 838 yataklı olarak planlanmıştı. Biz bu kapasitenin Konya için az olduğunu görerek temel atma töreni sırasında talimatımızı verdik ve hastanemizin yatak sayısını 1250’ye çıkarttık” dedi.



‘Kuşatma tablosu’



Türkiye’nin tıpkı bir asır önce, tıpkı yarım asır önce yapıldığı gibi yeniden kurulmaya çalışılan dünya düzeninden dışlanmak istendiğini ifade eden Erdoğan şunları söyledi: “Dikkat ederseniz bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamına yakını ülkemizin etrafında yer alıyor. Suriye’den Akdeniz’e ve Kafkaslar’a kadar uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde ortaya çıkan tablo, Türkiye’nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük. Bir yandan ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu adımları birer birer hayata geçirdik.,, Önce ülkemizi dikkate almayarak sözlerimize kulaklarını kapatarak, gayretlerimizi küçümseyerek eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanlar sonunda kazın ayağının öyle olmadığını gördüler.” Kararlı, aktif ve tavizsiz tutum karşısında, uluslararası toplumun tüm aktörlerinin bölgesel ve küresel denklemlerde Türkiye’yi hesaba katmak mecburiyetinde kaldığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin artık hem sahada hem de masada asli yeri olan bir ülke durumuna geldiğini ifade etti. Erdoğan, “Ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar artık bu oyunun başarı şansı kalmadığını görmelidir. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır” dedi.



‘Azerbaycan’ın yanındayız’



“Doğu Akdeniz’deki tartışmalarda ülkemize kurusıkı tehditlerle, içi boş şantajlarla, komik gövde gösterileriyle geri adım attıramayanlar nihayet diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı” diyen Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki sular durulmamışken bu defa da Kafkasya’da kritik gelişmelerin yaşanmaya başlandığını hatırlattı. Erdoğan şöyle devam etti: “Ermenistan, aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı. Ama bu defa hiç beklemediği bir netice ile karşılaştı. Kardeş Azerbaycan hem kendi topraklarını savunmak hem işgal altındaki Karabağ’ı kurtarmak üzere büyük bir harekat başlattı. Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanındayız, yanında olacağız. İnşallah Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir.”



‘Yargı 6-8 Ekim olaylarının hesabını soruyor’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Teşkilatı’nda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada son 7 yılda meydana gelen her hadisenin görünenin dışında hedefleri olduğunu vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Gezinin çevreyle, 17-25 Aralık’ın yolsuzlukla, 6-8 Ekim olaylarının DEAŞ’ın Ayn-El Arap’a saldırmasıyla herhangi bir bağı yoktur. Bugün geriye baktığımızda, Gezi olaylarından 15 Temmuz’a kadar uzanan süreçte yaşadığımız her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu görüyoruz. FETÖ, yargı-emniyet darbe girişimi ile gerçekleştiremediğini 15 Temmuz ihaneti ile başarmak istemişti. Bölücü terör örgütü de 6-8 Ekim olaylarında elde edemediği neticeye çukur eylemleriyle ulaşmayı amaçlamıştır. FETÖ devletin içine sızdırdığı hakim, savcı, polis, asker kılıklı militanları ile demokrasimizi hedef alırken, bölücü terör örgütü de siyasi uzantıları aracılığıyla milli birlik ve bütünlüğümüze kastetmişti. 6-8 Ekim olaylarında insanımızı sokağa çağıranlar ile çukur eylemlerinde belediyenin kepçesini, kamyonunu teröristlerin emrine verenler aynıdır. Kurban eti dağıtırken şehit edilen Yasin Börü’nün katilleriyle çukur eylemlerinde camileri, okulları yakanlar aynı zihniyetin mensuplarıdır. DEAŞ saldırısı bahanesi ile başlatılan sokak terörü, 39 insanımızın hayatına mal olurken, çukur terörüne 36 sivil vatandaşımızı kurban verdik. Yargımız, nasıl FETÖ’cü alçaklardan 15 Temmuz’un hesabını soruyorsa, bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını hukuk önünde soruyor.”



Bakan Koca: Yataklarımızın yüzde 44’ü dolu



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, sağlık sistemi güçlü olan bir ülkenin geleceğinin de teminat altında olduğunu söyledi. Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerin yükünün kısmen arttığına dikkati çeken Koca, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz ay içinde başta Ankara ve Konya olmak üzere Anadolu’nun birçok yerinde hasta sayılarında önemli artışlar oldu. Son bir aydır Anadolu’muzun çeşitli illerinde bölge değerlendirmeleri yaptık. Bütün sağlık teşkilatımız özveriyle uğraş verip bu gidişi durdurmayı başardı. Gördük ki alınan tedbirlerle hasta sayılarımız kısa sürede azalıyor.” Koca, ülke genelinde yoğun bir uğraş verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti: “Türkiye genelinde düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44’ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65’i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum.”