Karabağ zaferi yıla damga vurdu

En çok mesai harcanan konu ise Libya’da istikrarın yeniden tesisi oldu. Türkiye-AB ilişkilerine 2020’de Doğu Akdeniz krizi ve yaptırım tehdidi damga vurdu. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi, vize serbestisi ve yeni fasılların açılması gibi konularda ilerleme sağlanamadı. 2020’de Türkiye, AB üyeleri arasında en çok Fransa ile gerginlik yaşarken, dönem başkanı Almanya ile ilişkilerdeki ılımlı atmosfer, AB’nin Türkiye’ye karşı ağır bir yaptırım kararı almasını engelledi. Bu kararın alınmasında Türkiye’nin yeni reform paketi de etkili oldu. AB ile Doğu Akdeniz krizinin temelinde, Türkiye ile Libya’nın 2019’da imzaladığı, “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ve “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması” yer aldı. Yılın ortalarından itibaren karşılıklı Navtex’lerle Türkiye ile Yunanistan arasındaki kriz derinleşti. Eylülde yeniden başlatılması için niyet beyanı ortaya koyulan ve ön görüşmeleri de yapılan, “Türkiye-Yunanistan İstikşafi Görüşmeleri başlayamadı.



Çavuşoğlu’nun şubat ve martta iki kez görüştüğü ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’nun 17 Kasım’da Türkiye’yi ziyaretinde sadece İstanbul’da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesi iki ülke arasında gerilime sebep oldu. ABD, Rusya’dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye’ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.



Temmuz’da Tovuz’a, 27 Eylül’de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldıran Ermenistan’ın 30 yıllık Dağlık Karabağ işgali son buldu. Dağlık Karabağ zaferi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 10 Aralık’ta Azadlık Meydan’ında askeri geçit töreniyle kutlandı.