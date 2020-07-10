10.07.2020 - 17:46 | | AA
KaramollaoÄŸlu'ndan Ayasofya açÄ±klamasÄ±! DanÄ±ÅŸtay kararÄ±nÄ± takdirle karÅŸÄ±lÄ±yorum
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu,ÂAyasofya'nÄ±n, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti doÄŸrultusunda eski hÃ¼viyetineÂ getirilmesi ve cami olarak ibadete aÃ§Ä±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki DanÄ±ÅŸtay kararÄ±nÄ± takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
KaramollaoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ayasofya'nÄ±n cami olarak ibadeteÂ aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.
Ayasofya konusunu gÃ¼ndeme getiren baÅŸta merhum baÅŸbakanlardanÂ Necmettin Erbakan olmak Ã¼zere yarÄ±m asÄ±rdÄ±r mÃ¼cadele eden herkese teÅŸekkÃ¼rÂ ettiÄŸini belirten KaramollaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ayasofya'nÄ±n, Fatih Sultan Mehmet Han'Ä±n vasiyeti doÄŸrultusunda eski hÃ¼viyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete aÃ§Ä±lmasÄ± yolunda Ã¶nemli bir merhale olan DanÄ±ÅŸtay kararÄ±nÄ± takdirle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Bu, milletimizin uzun yÄ±llardÄ±r varÂ olan arzusu yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karardÄ±r."
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