KaramollaoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ayasofya'nÄ±n cami olarak ibadeteÂ aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Ayasofya konusunu gÃ¼ndeme getiren baÅŸta merhum baÅŸbakanlardanÂ Necmettin Erbakan olmak Ã¼zere yarÄ±m asÄ±rdÄ±r mÃ¼cadele eden herkese teÅŸekkÃ¼rÂ ettiÄŸini belirten KaramollaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ayasofya'nÄ±n, Fatih Sultan Mehmet Han'Ä±n vasiyeti doÄŸrultusunda eski hÃ¼viyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete aÃ§Ä±lmasÄ± yolunda Ã¶nemli bir merhale olan DanÄ±ÅŸtay kararÄ±nÄ± takdirle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Bu, milletimizin uzun yÄ±llardÄ±r varÂ olan arzusu yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karardÄ±r."

Â

Â