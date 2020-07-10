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10.07.2020 - 17:46 | | AA

KaramollaoÄŸlu'ndan Ayasofya açÄ±klamasÄ±! DanÄ±ÅŸtay kararÄ±nÄ± takdirle karÅŸÄ±lÄ±yorum

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸluAyasofya'nÄ±n, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti doÄŸrultusunda eski hÃ¼viyetineÂ  getirilmesi ve cami olarak ibadete aÃ§Ä±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki DanÄ±ÅŸtay kararÄ±nÄ± takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

KaramollaoÄŸlu'ndan Ayasofya açÄ±klamasÄ±! DanÄ±ÅŸtay kararÄ±nÄ± takdirle karÅŸÄ±lÄ±yorum

KaramollaoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ayasofya'nÄ±n cami olarak ibadeteÂ  aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Ayasofya konusunu gÃ¼ndeme getiren baÅŸta merhum baÅŸbakanlardanÂ  Necmettin Erbakan olmak Ã¼zere yarÄ±m asÄ±rdÄ±r mÃ¼cadele eden herkese teÅŸekkÃ¼rÂ  ettiÄŸini belirten KaramollaoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ayasofya'nÄ±n, Fatih Sultan Mehmet Han'Ä±n vasiyeti doÄŸrultusunda eski hÃ¼viyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete aÃ§Ä±lmasÄ± yolunda Ã¶nemli bir merhale olan DanÄ±ÅŸtay kararÄ±nÄ± takdirle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Bu, milletimizin uzun yÄ±llardÄ±r varÂ  olan arzusu yÃ¶nÃ¼nde alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karardÄ±r."

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ayasofya kararÄ±nÄ± imzaladÄ±Gelen son dakika haberine göre, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ayasofya'yÄ± ibadete açan kararnameyi imzaladÄ±.
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