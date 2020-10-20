‘Karanlık Dağ’da 17 terörist öldürüldü’

Burada konuşan Soylu, terörle mücadeleye değinerek, “Bugün (dün) itibarıyla terör örgütünün Türkiye’den ikna edip dağa gönderdiği kişi sayısı 44. Bizim terör örgütünden ikna ettiğimiz sayı 184. Bu alanda da büyük üstünlük kurduk” dedi.

Geçen hafta Hakkari’de başlatılan operasyona değinen Soylu, şunları kaydetti:

“Bu operasyonda, kamuoyuna, toplam sekiz kişinin etkisiz hale getirildiğini söylemiştik. Bu operasyonun yeri çok manidardır. Karanlık Dağ; ilk kez girdik ve 17 terörist etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızdan razı olsun. Emniyet istihbaratımız, jandarmamız, hava kuvvetlerimiz, İHA ve SİHA’larımız, topyekün oraya gecenin bir yarısı helikopterlerle indirme yapan kahramanlarımız, hepimizin baş tacıdır. Dün (önceki gün) yine Amanoslar’da Dörtyol İslahiye Grubu imha edildi, dört kişiydi. Amanoslar’da kalan terörist sayısı üç. İnşallah nasıl Karadeniz’de bir temizliği gerçekleştirmişsek, şimdi Amanoslar’ı, Hatay’ı, Osmaniye’yi, Kahramanmaraş’ı, Adıyaman’ı bu musibetten de kurtarmış olacağız.”