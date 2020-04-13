CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta iki günlük sokağa çıkma yasağı öngören İçişleri Bakanlığı genelgesinin yayımlanmasının hemen ardından CHP’li büyükşehir belediye başkanlarına “karantina talimatları” verdi. Vatandaşların temel ihtiyaçları için hazırlık yapılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, cumartesi sabahı da çalışmaları kontrol ederek uyarılarını tekrarladı. Hafta sonu çok sayıda telefon görüşmesi yapan CHP liderinin, vatandaşlardan gelen şikayetleri de takip ettiği, sorunların çözülmesi için ilgililerle temas kurarak sürecin koordinasyonunu sağladığı öğrenildi. Sokağa çıkma yasağının uygulanma yöntemini eleştiren Kılıçdaroğlu kurmaylarına, “Aman bizim çalışmalarımızda bir eksiklik olmasın” talimatını verdi.



Milliyet’in edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu, genelgeyi Ankara’daki evinde inceledikten sonra kurmaylarıyla iletişime geçti. Kılıçdaroğlu kurmaylarına CHP’li 11 büyükşehir belediyesine, temel ihtiyaçların karşılanması noktasında hazırlık yapmaları için talimat verdi. Belediye başkanları da ekmek başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinin tedariki ve dağıtım için planlamalarını yaptı.



‘Yönetemiyorlar’

Kılıçdaroğlu’nun genelgenin ardından kentlerde oluşan kalabalıklar nedeniyle iktidarı eleştirerek, “Yönetemiyorlar. Bu kadar plansız davranılamazdı” dediği aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun gece geç saatlere kadar gelişmeleri takip ettiği belirtildi.

CHP liderinin sabah erken saatlerde de yeniden kurmaylarıyla iletişime geçtiği ve çalışmalar konusunda bilgi aldığı öğrenildi. Görüşmelerinde uyarılarını tekrarlayan Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Aman bizim çalışmalarımızda bir eksiklik olmasın. Biz üzerimize düşeni sorunsuz yapalım” talimatını verdiği aktarıldı. Hafta sonu boyunca çok sayıda telefon görüşmesi yapan Kılıçdaroğlu’nun belediye hizmetleriyle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetleri de takip edip ilgililere aktararak süreci yönettiği ifade edildi.



‘Koordinasyon düşünülmedi’

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da şu değerlendirmelerde bulundu: “Tabii ki salgınla mücadelede gereken tedbirler alınmalı. Ancak bu kararın son dakikada duyurulması halkımızı paniğe sevk etti. Şehirlerimizde yaşanan manzaralar insanımızın bir aylık fedakarlığına darbe vurdu. Kararın uygulanmasında da ortak akıl ve koordinasyon düşünülmedi. Belediyeler, devletin halka en yakın olan elidir. Belediyelere bilgi dahi verilmeden bu karar uygulamaya konuldu. Şimdi, ‘Nerede kaldı birlik beraberlik’ diye soruyoruz. İktidar maalesef bu krizi de yönetemedi. Ama 11 büyükşehir belediyemiz karardan hemen sonra ihtiyaç sahibi vatandaşa hizmet vermek için seferber oldu.