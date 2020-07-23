‘Karantinada olduğum için katılamayacağım’

Akşener’in açıklamaları özetle şöyle:

KUTUPLAŞTIRMA SİYASETİ: İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı Türkiye ve iktidar partisi. Ne oldu, ne değişti? Benim gözlemim; Sayın Erdoğan’ın kutuplaştırma siyaseti, özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra çöktü. Öyle olduğu için de Sayın Erdoğan’ın tekrar seçilmesi için bazı adımlar atması gerekiyor. Kutuplaştırma üzerinden giden bir oy alma stratejisi olduğu için... İYİ Parti olarak, İstanbul Sözleşmesi’nin yanında olduğumuzu çok net ortaya koyduk.

ENGİNYURT HAKLIYDI: (Cemal Enginyurt’un MHP’den ihraç istemi) Cumhur İttifakı’nın liderleri ‘ama’yı, ‘ancak’ı, ‘lakin’i katiyyen söyletmezler. Sayın Enginyurt haklıydı. Şaşırmadım.

DAVET EDİLDİM: Ayasofya’da kılınacak cuma namazına Sayın Ali Erbaş tarafından aranıp davet edildim. Kendisine durumu anlattım, ‘14 gün karantina altındayız’ dedim. Benim katılmam mümkün olmayacak.