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02.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Karbon ayak izimiz dünyaya zarar veriyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘karbon ayak izinin azaltılmasına’ dikkati çekti.

‘Karbon ayak izimiz dünyaya zarar veriyor’

Emine Erdoğan, “Karbon ayak izimiz, yaşadığımız dünyaya, doğal hayata ve çevremize geri dönülmez zararlar veriyor. Yaşam biçimimizde yapacağımız küçük değişikliklerle, geleceğimiz için büyük dönüşümler gerçekleştirebiliriz” paylaşımında bulundu. Erdoğan mesajında, karbon ayak izine ilişkin bilgilerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Milliyet'te Gündem (2 Şubat 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları;
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