‘Kat kat fazla kayıp verdiler’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İdlib’den gelen şehit haberlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede “saldırıya anında karşılık verildiğini” vurgulayarak, “Mutabakatı bozan biz olmayacağız” dediği kaydedildi.

Erdoğan, partisinin MKYK toplantısına başkanlık etti. Erdoğan toplantıya katıldıktan sonra İdlib’de 5 şehit verilen saldırı ve yaşananlara ilişkin kısa bir bilgi paylaştı. Edinilen bilgiye göre son bir haftada 13 şehidin geldiğini vurgulayan Erdoğan, “Üzücü haberler aldık. Öncelikle saldırıya anında karşılık verildi. Bizim orada olmamızın nedeni göçü önlemek ve tamamıyla gözlem yapmak. Ancak biz sadece gözlem yaparken taciz atışları ve benzeri durumlarla karşı karşıya kalındı” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’nin gözlem noktalarının tüm uluslararası hukuka uygun meşru bir şekilde kurulduğunu da vurgulayarak, “İdlib’de mutabakatı bozan biz olmayacağız. Saldırılar karşısında TSK gereken yanıtı vermiştir, vermeye de devam edecek. Karşı tarafta da kat kat fazla kayıp var. Gerekli tedbir ve önlemleri daha önce almıştık, daha da artırıyoruz” dedi.

‘Kararlılığımız tamdır’

Erdoğan’ın, MKYK üyelerine Türkiye’nin İdlib’deki sivilleri koruma ve göç dalgasını önleme konusunda gözlem noktalarının önemine vurgu yaptıktan sonra, “Tüm bu çerçevede bölgedeki tüm oyunlara karşı kararlılığımız tamdır. Türkiye buradan geri adım atar beklentisi içinde olanlar yine hayal kırıklığına uğrayacak” dediği de öğrenildi.