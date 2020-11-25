Katar Emiri yarın Ankara’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani başkanlığında, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. toplantısı gerçekleştirilecek. Ziyaret kapsamında baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra iki ülke arasında işbirliği anlaşmalarının da imzalanması bekleniyor. Görüşmelerde, başta Libya olmak üzere bölgesel meseleler, koronavirüsle mücadelede işbirliği ve ikili ilişkilerin ele alınması değerlendiriliyor. Temaslarda, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Geçen yıl kasım ayında Katar’ın başkenti Doha’da yapılan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. toplantısında, iki ülke arasında ekonomi, çevre, sanayi ve teknolojide işbirliği içeren 7 anlaşma imzalanmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Mart ayından sonra, yaklaşık 4 ay yurt dışı seyahati gerçekleştirmeyen Erdoğan, ilk ziyaretini 2 Temmuz’da Katar’a gerçekleştirmişti. Erdoğan 7 Ekim’de de Doha’ya günübirlik bir ziyarette bulunmuş, Al Sani ile Deniz Sarayı’nda bir araya gelmişti.