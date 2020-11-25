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25.11.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Katar Emiri yarın Ankara’ya geliyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. toplantısı için yarın Ankara’ya geliyor. Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde karşılanacak.

Katar Emiri yarın Ankara’ya geliyor
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani başkanlığında, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. toplantısı gerçekleştirilecek. Ziyaret kapsamında baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra iki ülke arasında işbirliği anlaşmalarının da imzalanması bekleniyor. Görüşmelerde, başta Libya olmak üzere bölgesel meseleler, koronavirüsle mücadelede işbirliği ve ikili ilişkilerin ele alınması değerlendiriliyor. Temaslarda, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Geçen yıl kasım ayında Katar’ın başkenti Doha’da yapılan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. toplantısında, iki ülke arasında ekonomi, çevre, sanayi ve teknolojide işbirliği içeren 7 anlaşma imzalanmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Mart ayından sonra, yaklaşık 4 ay yurt dışı seyahati gerçekleştirmeyen Erdoğan, ilk ziyaretini 2 Temmuz’da Katar’a gerçekleştirmişti. Erdoğan 7 Ekim’de de Doha’ya günübirlik bir ziyarette bulunmuş, Al Sani ile Deniz Sarayı’nda bir araya gelmişti.

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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