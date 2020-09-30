Kavala başvurusunun görüşülmesi ertelendi

Kavala’nın, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel başvuru, AYM Birinci Bölümü’nce ele alındı. AYM, başvurunun görüşülmesini erteledi. AYM’nin, “Kavala’nın tutuklandığı yeni dosyaya ilişkin iddianamenin de incelenmesi gerektiği” görüşüyle erteleme kararı verdiği; başvurunun ne zaman karara bağlanacağı konusunda ise takvimleme yapmadığı öğrenildi.

18 Şubat’ta karara bağlanan Gezi Parkı davasında beraatine ve tahliyesine karar verilen Kavala, cezaevinden çıkamadan aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, bir gün sonra sevk edildiği hakimlikçe “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan tutuklanmıştı. Kavala hakkında ayrıca 9 Mart’ta “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçundan tutuklanma kararı verilmişti. “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan 2 yıllık tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle 20 Mart’ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

İKİNCİ İDDİANAME

“Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme” suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında ikinci iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.