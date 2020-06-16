MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Kaynağı belirsiz, objektiflikten uzak’
ABONE OL
16.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Kaynağı belirsiz, objektiflikten uzak’

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, ABD’nin “Dini Özgürlükler Raporu”na yönelik açıklama yaptı.

‘Kaynağı belirsiz, objektiflikten uzak’

Açıklamada, raporda, Türkiye’nin dini özgürlükler ve azınlıklar noktasında temel insan hakları ve demokratikleşme eksenli yaptığı çalışmaların görmezden gelindiği ifade edilerek, ‘soyut, muğlak farklı yorumlanabilecek iddialarla Türkiye aleyhinde bir tutum sergilendiği’ vurgulandı. FETÖ ile mücadelenin dini özgürlükler noktasında bir hak ihlali olarak değerlendirildiği raporla gerçeklere ve tarihe karşı yalan söylendiği kaydedilen açıklamada, “2019-2020 yılı içerisinde ABD’de İslam karşıtlığı nedeniyle meydana gelen birkaç olay, dini özgürlükler noktasında ahkam kesen ve Türkiye’yi itham eden bu raporun samimiyetten ne kadar uzak olduğunu göstermektedir. Raporun ülkemize ilişkin bölümü, geçmiş yıllarda olduğu gibi asılsız ve kaynağı belirsiz iddialar içeren, objektiflikten uzak bir dille kaleme alınmıştır. İslam karşıtlığı, antisemitizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının ABD’de hızla yükseldiği bir dönemde, ABD’nin kendi sorunları ile yüzleşmesini ve öz eleştiri yapması daha sağlıklı olacaktır” denildi.

 

Baba-kız otomobilde yanarak can verdiİzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BUSKİ Gürsu Şubesi'nde corona virüs karantinası

BUSKİ Gürsu Şubesi'nde corona virüs karantinası

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

Sıradaki Haber