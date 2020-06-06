‘Kazanımlarımıza sahip çıkmalıyız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele tedbirlerine uyulmaması durumunda sınırlamaların yeniden gündeme gelmesinin kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu.

Erdoğan dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ’da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin Ankara Millet Bahçesi inşaat alanındaki açılış töreninde konuştu. Erdoğan, şu mesajları verdi:



İFTİHAR VERİCİ: Gençlerimizin geleceği için çevrenin bize emanet olduğu anlayışıyla tüm insanlığın 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü tebrik ediyorum. Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan 10 millet bahçemizin her biri yeşil alanları ve tesisleriyle gerçekten iftihar verici eserlerdir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girlirken 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bugünkülerle toplamda 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz.



TEK PARTİ ELEŞTİRİSİ: Türkiye’nin cumhuriyet dönemindeki şehircilik geçmişi maalesef oldukça istikrarsız bir çizgide ilerletilmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlatılan planlı şehircilik hamlesi, çok kısa sürede tek parti otokrarisi tarafından sabote edilmiştir. İktidar seçkinlerinin kendi çıkarları için en tepeden bozdukları sistem, kırdan kente göçün yoğunlaşmasıyla ülkemizin tamamında plansız, programsız, altyapısız, zevksiz bir beton patlamasına yol açmıştır.



DÖNÜŞTÜRÜLECEK 6.5 MİLYON YAPI: Ülkemizde depreme hazırlık planları çerçevesinde dönüştürülmesi gereken 6.5 milyonun üzerinde yapı vardır. Amacımız bunlardan aciliyet arz eden 1.5 milyon yapının dönüşümünü 5 yılda tamamlamaktır.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI: Salgın döneminde çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Ancak bir ara 700’lere inen günlük vaka sayısı binli rakamın sınırına dayandı. Bu olumsuz gelişme üzerine sokağa çıkma kısıtlamasını yeniden gündemimize almak zorunda kaldık. Ancak vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için 15 ilimizde uygulanacağı ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararını iptal etme kararı aldım.



BÜYÜK DEVLET OLDUĞUMUZU KANITLADIK: Vatandaşlarımdan maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmelerini istiyorum. Buna dikkat edersek çok daha kısa zamanda gerek vaka sayısı gerekse vefat azalacak, inşallah belki de bitecek. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz olacak. Salgın dönemindeki kazanımlarımıza sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. Salgın döneminde herkes kendi içine kapanırken, biz hem kendi vatandaşımıza sahip çıktık hem de 102 ülkeye el attık. Sadece rakamlar itibarıyla iri olmak büyük devlet olmak yetmiyor. Büyük devlet olmak için maddi imkanlar yanında merhamet, şefkat insan sevgisi de lazım. Biz salgın döneminde büyük devlet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik.



'Garip garip konuşuyorlar'



Bazıları garip garip şeyler konuşuyor ekonomi şöyle böyle. Bütün bu süreci biz bir yerlerden para dilenerek yapmadık kendi imkanlarımızla terörle mücadeleyi sürdürüyoruz, kendi imkanlarımızla yatırımlara devam ediyoruz yine kendi imkanlarımızla salgın mücadeleyi dünyada herkes birbirinin elindeki maskeleri toplayıp kaçırırken biz ise kendimiz üretiyor ve dünyaya gerekli desteği veriyoruz.