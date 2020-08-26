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26.08.2020 - 13:26 | | DHA

Keles Belediyesi Meclis üyesinin testi pozitif çıktı! 5 çalışan karantinada

Bursa’nın Keles Belediyesi Meclis üyesi Seyhan Polat’ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Belediye personelinden 5 kişi ise karantinaya alındı.

Keles Belediyesi Meclis üyesinin testi pozitif çıktı! 5 çalışan karantinada

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giderken, Belediye Meclis üyesi Seyhan Polat’a 2 gün süreyle vekalet verdi. Vekilliğinin ardından 2 gün sonra rahatsızlanan Polat, belediye aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada Covid-19 testi yapılan Polat’ın sonucu pozitif çıktı. Polat’ın evinde karantinaya alındığı öğrenildi. Seyhan Polat’ın belediye başkan vekilliği yaptığı sırada temasta bulunduğu 5 personel de 15 gün için karantinaya alındı.

 

 

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