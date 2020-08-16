MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
ABONE OL
16.08.2020 - 16:21 | | DHA

Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Biz CHP olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Nevşehir'e gitmeden önce, evinin önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, ABD Başkan adayı Biden'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Önce şu soruyu gerçekten sormak gerekiyor; 7 ay önce yapılan açıklama ortada dururken, bu ülkenin cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Bu ülkenin dışişleri bakanı kimdi? Hadi bütün bunlardan vazgeçtim. 7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar?'' diye konuştu.

''Biz CHP olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir. Bu karakterden yola çıktık. Beni üzen şey şu; gerçekten de 7 ay önce söylenen bu sözlere dışişleri bakanının tepki vermemesi, Erdoğan'ın tepki vermemesi, Fahrettin Altun'un tepki vermemesi, kendi kadrolarının tepki vermemesi ve 7 ay sonra da bunun Türkiye'nin gündemine getirilmesi. Neden? Gerçekten merak ediyorum. Acaba yine birileri 'Bunu kullanın, deliğe süpürmeyin' mi dedi. Biz bunları merak ediyoruz."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
MHP lideri Bahçeli'den Joe Biden'a çok sert tepki
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Gürsel Tokmakoğlu'dan Joe Biden açıklaması: ABD seçimi yaklaştıkça dikkat çekecekler
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Joe Biden'ın skandal sözlerine tepki yağdı! 'Oynanan oyunların itirafı niteliğinde’
Araştırma sonucu korkuttu! Sokakta satılan ürünler tehlike saçıyorİSTANBUL'da yapılan araştırma sokakta satılan kokoreç, pilav, tavuk döner, boza, soğuk sandviç gibi yiyeceklerin tehlike saçtığını ortaya çıkardı. 1 yıl boyunca yapılan araştırma sonucu alınan numunelerde salmonella gibi tifoya neden olan bakteriler tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS tercihleri sona erdi şimdi sonuç tarihleri için gün sayılıyor... İşte beklenen tarih

YKS tercihleri sona erdi şimdi sonuç tarihleri için gün sayılıyor... İşte beklenen tarih

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

ALES 2020 soru ve cevapları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 2020 soru ve cevapları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber