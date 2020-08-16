Kemal Kılıçdaroğlu: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Nevşehir'e gitmeden önce, evinin önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, ABD Başkan adayı Biden'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Önce şu soruyu gerçekten sormak gerekiyor; 7 ay önce yapılan açıklama ortada dururken, bu ülkenin cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Bu ülkenin dışişleri bakanı kimdi? Hadi bütün bunlardan vazgeçtim. 7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar?'' diye konuştu.

''Biz CHP olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir. Bu karakterden yola çıktık. Beni üzen şey şu; gerçekten de 7 ay önce söylenen bu sözlere dışişleri bakanının tepki vermemesi, Erdoğan'ın tepki vermemesi, Fahrettin Altun'un tepki vermemesi, kendi kadrolarının tepki vermemesi ve 7 ay sonra da bunun Türkiye'nin gündemine getirilmesi. Neden? Gerçekten merak ediyorum. Acaba yine birileri 'Bunu kullanın, deliğe süpürmeyin' mi dedi. Biz bunları merak ediyoruz."