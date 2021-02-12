Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısını yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, aşı yapılırken çekilen fotoğrafını da paylaştı.

SAĞLIK BAKANI'NDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da CHP lideri Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyasına destek verdiği için teşekkür etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız' dedi.