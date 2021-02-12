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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısını yaptırdı
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12.02.2021 - 12:28 |

Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısını yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile koronavirüs aşısını yaptırdığını açıkladı. CHP lideri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara çağrıda bulunarak bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısını yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, aşı yapılırken çekilen fotoğrafını da paylaştı.

Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısını yaptırdı

SAĞLIK BAKANI'NDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da CHP lideri Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyasına destek verdiği için teşekkür etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız' dedi.

Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısını yaptırdı

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