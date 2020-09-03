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03.09.2020 - 17:42 | | AA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a "geçmiş olsun" telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan, eski TBMM Başkanı ve Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a "geçmiş olsun" telefonu

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Binali Yıldırım ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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