03.09.2020 - 17:42 | | AA
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a "geçmiş olsun" telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan, eski TBMM Başkanı ve Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Binali Yıldırım ile telefonda görüştü.
Kılıçdaroğlu, görüşmede Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.