Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a "geçmiş olsun" telefonu

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Binali Yıldırım ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.