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04.10.2020 - 17:21 | | milliyet.com.tr

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ermenistan'a tepki, Azerbaycan'a destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ermenistan'ın, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ermenistan'a tepki, Azerbaycan'a destek

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum."

Kemal Kılıçdaroğlundan Ermenistana tepki, Azerbaycana destek

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