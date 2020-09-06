06.09.2020 - 14:00 | | AA
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sakarya'daki tarım işçilerine geçmiş olsun telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tarım işçilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Parti Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya'da çalıştıkları sırada darbedilen fındık işçilerinden Kasım Demir'i telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.
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