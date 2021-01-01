CHP’nin örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, hazırlıklarını hemen seçim olacakmış gibi yürüttüklerini belirterek, “Eğer kendilerine çok güveniyorlarsa sandığı getirsinler, erken seçim yapalım” çağrısında bulundu.

Milliyet’e açıklamalarda bulunan Salıcı, milletvekilleri, örgüt başkanları, il başkanları, ilçe başkanlarının sahada olduklarını söyledi. Yeni yılda Doğu ve Güneydoğu’daki illere ağırlık verme, bu bölgelerde daha geniş bir çalışma yürütme amacının devam ettiğini kaydeden Salıcı, milletvekili olmayan illerle ilgili çalışmanın artarak devam edeceğini söyledi. Salıcı, “Biz Türkiye’nin normalleşmesi için bir erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla örgütsel hazırlıklarımızı da o seçime uygun bir şekilde yürüteceğiz” diye konuştu.

Salıcı, milletvekili olmayan illere ilişkin yürütecekleri çalışmaya ilişkin şunları söyledi: “Birincisi, örgütümüzün orada yapmış olduğu çalışmanın daha verimli olmasını takip edeceğiz. Denetleyeceğiz. İkincisi, milletvekilimiz olmadığı için oraya Ankara’dan başka illerden milletvekili ve Parti Meclisi üyesi arkadaşlarımızı daha sık göndereceğiz. Onların vatandaşla temasını ve eksiklerimiz neredeyse o eksiklerimizi daha hızlı bir şekilde gidermeyi ön plana koyacağız.”

Her ile özel dosya

İl yönetimlerine ilişkin performans kriteri uygulamasının devam edeceğini de kaydeden Salıcı, “Her ilin bir dosyası var. O dosyada bizim üyemiz olmayan köyler var örneğin. Büyükşehirlerde mahalle olarak bakıyoruz. Üyemiz, örgütümüz olmayan yerlerde bir önceki genel ve yerel seçimde sandık başındaki performansı nedir ilimizin? Yani kaç arkadaşımız sandık başında görevlendirilmiş ama gidememiş, kaç arkadaşımız görevlendirilememiş bunların çalışması bir yandan da yürüyecek” dedi.