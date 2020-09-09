Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso’yla Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tatbikatlarında gerçek mühimmat kullandığına yönelik iddialarına “Bizim (Doğu Akdeniz’deki) tatbikatımız NATO kuralları çerçevesinde yapılıyor” yanıtını veren Çavuşoğlu, “10 kilometrekarelik bir adacığa 40 bin kilometrekare kıta sahanlığı talebinde bulunmak nerede var? Hangi başka bir ülke bu kadar arsızca bu talepte bulunabiliyor? Dünyada böyle bir örnek yok. Rakamlar ile her şey ortada.” Çavuşoğlu, AB ve NATO’nun Doğu Akdeniz’e ilişkin bazı girişimleri olduğunu anımsatarak, “Yunanistan son zamanlarda (uzlaşma yönündeki) inisiyatiflere ‘hayır’ diyerek diyalogdan yana olmadığını net şekilde gösterdi” diye konuştu. İlkeli ve dürüst davranmanın önemine işaret eden Çavuşoğlu, “Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var” ifadelerini kullandı.