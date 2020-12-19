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19.12.2020 - 07:00 | | KİEV AA

Kiev’de iş birliği mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittikleri Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Başbakan Denis Şmıgal ile görüştü. İki bakan daha sonra Ukraynalı mevkidaşları Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Savunma Bakanı Andriy Taran’la 2+2 formatındaki “Quadriga” toplantısına katıldı. Bakanlar, toplantının ardından Türkiye ile Ukrayna’nın ilişkilerinde iş birliği mesajı vererek, savunma ve güvenlik alanlarıyla birlikte ikili ilişkilerin daha iyi seviyeye yükseltilmesi konusunda anlaşma sağlandığını belirtti.

Kiev’de iş birliği mesajı

Çavuşoğlu, “Ekonomiden eğitime, turizmden sağlık sektörüne kadar geniş bir yelpazede iş birliğimiz mevcut. Pandemiye rağmen 1 milyon Ukraynalı misafirimizi ülkemizde konuk etmekten büyük bir mutluluk duyduk” dedi.

Akar da Türkiye'nin stratejik ortağı Ukrayna ile ilişkilerine önem verdiğini belirterek şöyle konuştu: “Biz Karadeniz’deki durumda barış ve istikrarın çok önemli olduğunun farkındayız. Bu konuda çok dikkatli ve hassas davrandığımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Savunma sanayii konusunda da Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli ve yetenekleri karşılıklı olarak Ukrayna’nın sahip olduğu yetenek ve potansiyelle birleştirmek suretiyle ülkelerimizin savunmasına katkı sağlamak için her türlü çalışmayı yapıyoruz.”

Ortak bildiri

Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride, “Taraflar, iki devletin deniz  kuvvetleri arasında eğitim ve öğretimde iş birliği için yeni yollar keşfetmeye, Karadeniz’de seyir güvenliğini destekleyen çok uluslu tatbikatlar ve faaliyetler  yürütmeye karar verdi” ifadeleri yer aldı.

‘Kırım’ın ilhakını tanımayacağız’

Akar ve Çavuşoğlu, Kiev’de Kırım Tatar temsilcileriyle de görüştü. İki bakan, Kırım Tatar Türkleri’nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov ile Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Twitter’dan, “Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımayacağız. Kırım Tatar Türk kardeşlerimizin daima yanındayız” dedi.

 

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