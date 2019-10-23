Kılıçdaroğlu: Adaleti mumla arıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın mektubuna sert eleştiriler yöneltirken. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Milletin onurunu nasıl kurtaracak ve bu yakışıksız üsluba Türkiye ve ABD arşivlerine girecek şekilde nasıl cevap vereceksiniz?” sorusunu yöneltti. Adalet sistemini eleştiren CHP lideri, “Adaleti mumla arıyoruz” dedi.



‘Seçimi niye yaptın?’



Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda geçen hafta kabul edilerek yasalaşan Yargı Reformu’nun ilk paketine ilişkin olarak, “Adalet konusundaki düzenleme kabul edildi ama bu ‘Türkiye’ye adalet geldi’ anlamında değil. Adaleti mumla arıyoruz. Adaleti buluncaya kadar da bizim mücadelemiz devam edecek. Adalet bu ülkeye gelinceye kadar birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.



Kılıçdaroğlu, bazı HDP’li belediye başkanlarının görevden alınması ve gözaltına alınması konusunda şunları söyledi: “Hâlâ şafak baskınları yapılıyor. Bunun adı işkencedir. Küçücük yavruların önünde bir babanın tutuklanması, ters kelepçe takılması hangi vicdanda vardır? Biz buna isyan ediyoruz. Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanları görevlerinden alındı. Yerlerine kayyum atandı. Belediye Meclisi’nin yeniden belediye başkanını seçmesine izin vermediler. O zaman bu seçimi niye yaptınız? Kayapınar, Kocaköy, Bismil ve Erciş belediye başkanları da açığa alındı. Demokrasiye aykırıdır.”



Fotoğraf eleştirisi



Türkiye ile ABD heyetlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesinden bir fotoğraf gösteren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Acı olanı bu fotoğraf. Cumhurbaşkanlığı Forsu’nun önünde ikisi eşit pozisyonda oturuyor. Erdoğan, onu yanına alıyor, neden? Ezik. ‘Ben heyetle görüşmem’ dedi görüştü. Bu arada sopa gösterildi. ‘Senin, ailenin mal varlığını araştıracağız’ diye. Çıkıp aslan kesilmesini beklerdik. ‘Ey Trump araştırmazsan namertsin. Verilmeyecek tek kuruş hesabım yoktur. Ben Türk milletine hesap veririm’ diyecektin. (Trump’ın mektubunu okuyarak) Bu mektubu nasıl hazmettiler? Nasıl içlerine sindirdiler? Hangi kozlar var Amerika’nın elinde ki bunu yuttular?”



Yedi soru sordu



Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a Trump’ın mektubu ile ilgili şu yedi soruyu yöneltti: “Diplomatik teamüllere uymayan ve hakaret dolu ifadeler içeren bu mektubu neden iade etmediniz? Okuduğunuzda bu ifadeleri nasıl hazmettiniz? Neden ve hangi korku haliyle bu mektubu kabul ettiniz? Hakaret içeren mektubu kamuoyundan neden gizlediniz?



Bu mektubu ABD’liler duyurmasaydı üstünü örtecek miydiniz? Milletin onurunu nasıl kurtaracak ve bu yakışıksız üsluba Türkiye ve ABD arşivlerine girecek şekilde nasıl cevap vereceksiniz? 82 milyonun huzurunda ‘namus ve şeref’ üzerine ettiğiniz yemini hatırlıyor musunuz?”



Sigara tepkisi



Kılıçdaroğlu, arabada sigara yasağına yönelik tartışmalar konusunda, “Sana ne kardeşim araba benim içerim veya içmem. Tutturdular sigara haramdır diye. Millet o sigarayı içmese senin bütçedeki açık daha da artacak. Ayrıca o beyefendi haramın ne olduğunu bilmez” dedi.



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de toplantıyı izledi. MUSTAFA İSTEMİ Milliyet