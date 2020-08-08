MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
ABONE OL
08.08.2020 - 10:30 | | AA

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Misakımilli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım... 25-26 Temmuz tarihlerinde 37. Kurultayımızı gerçekleştirdik. Bu Kurultayda, kamuoyuna açıkladığımız '2.Yüzyıla Çağrı Beyannamesi' oy birliği ile kabul edilmiştir. Kabul edilen bu beyanname ile halkımıza söz verdik. Kurduğun Cumhuriyet'i, Cumhuriyet'in 100. yılında demokrasi ile taçlandıracağız. Egemenlik, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılmayacak egemenlik gerçekten de kayıtsız, şartsız milletin olacaktır. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak bizim en temel görevimizdir. Bu azim ve kararlılıkla huzurundayız.

Aynı kararlılıkla, size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhun şad olsun."

 Heyet daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Kılıçdaroğlu'nun kabre çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

 

Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgiKahramanmaraş'taki baraj göletlerinde tutulan yaklaşık bir buçuk metrelik yayın balıkları, satışa sunulduğu balıkçı esnafında vatandaşların ilgisini çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Bakan Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Sokak ortasında silahlı kavgaya 3 tutuklama

Sokak ortasında silahlı kavgaya 3 tutuklama

Sıradaki Haber