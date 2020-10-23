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23.10.2020 - 07:00 | | AA

‘Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti. Biliyorsunuz bizim ülkemizde seçimleri fısıldayan adam sayın Devlet Bahçeli. Böyle bir sistemin yürümesi mümkün değil. Seçim 2023’e kalmadan olacaktır” dedi.

‘Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti’

Bolu’da dün esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra Akşener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile makamında bir araya geldi. Akşener, ziyarette yaptığı konuşmada, Millet İttifakı’ndan seçilen belediye başkanlarından vatandaşa verdikleri sözleri yerine getirmelerini istediklerini, bu noktada kendilerini utandıran birinin çıkmadığını söyledi.

Akşener, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, “Bıktık biz bunlardan. Olmayan şeylerin söylendiği, olmayan iftiraların yapıldığı, insanların gururuyla onuruyla oynandığı, her an bir iftirayla karşılaşabilir miyim korkusuyla yaşandığı bir ülkede hayat sürmez” dedi.

Bir gazetecinin erken seçim tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Akşener, şunları kaydetti:

“Sayın Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti. Biliyorsunuz bizim ülkemizde seçimleri fısıldayan adam sayın Devlet Bahçeli. O nedenle oradan yürüyor. Sayın Erdoğan’dan talep etmiyor, sayın Bahçeli’den talep ediyor. Bu çok doğru strateji ve taktik. Kendisini kutluyorum çünkü işin sahibiyle konuşuyor. Seçim 2023’e kalmadan olacaktır.” 

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