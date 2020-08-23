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23.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kılıçdaroğlu Elçibey’i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 20. yılı nedeniyle Azerbaycan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’i andı.

Kılıçdaroğlu Elçibey’i andı

Kılıçdaroğlu, Elçibey’in ölüm yıl dönümü nedeniyle twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, mesajında, “Gördüğü işkence için değil, işkencede kaybolan Atatürk rozeti için dertlenen, can Azerbaycan’ın bağımsızlığının sembol isimlerinden 2. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’i, vefatının 20’nci yıldönümünde saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

 

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