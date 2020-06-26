Kılıçdaroğlu, Eren Yıldırım ile görüştü: Mücadeleden asla vazgeçme

Kılıçdaroğlu’nun TBMM makamındaki görüşmede CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve CHP Adana milletvekilleri de hazır bulundu. Edinilen bilgilere göre, Eren Yıldırım görüşmede, gözaltı ve tutuklama süreçleri ile devam eden davası konusunda Kılıçdaroğlu’na bilgi verdi.



Kılıçdaroğlu’nun da olayla ilgili kamera görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin sorular sorduğu aktarıldı. CHP liderinin görüşmede Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Talimatla tutuklandığını hepimiz biliyoruz. Gençlik kolları olarak mücadelenize devam edin. CHP’ye yönelik baskılar kuruluyor, bunlar devam edecek ama bu olaylar asla sizi sindirmesin. Biz yılmayacağız ve baskılara boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandığı belirtildi.



