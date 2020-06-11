Kılıçdaroğlu erken seçim tartışmalarına noktayı koydu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısında, “Türkiye’nin erken seçime gitmeyeceği” değerlendirmesinde bulundu. CHP PM, yaklaşık 3 aylık aranın ardından dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra partinin kurultay süreci ve erken seçim tartışmaları da değerlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, Genel Başkan ve Parti Meclisi seçimli 37. Olağan Kurultay’ın seyircisiz ve açık alanda yapılması görüşü bu toplantıda da öne çıktı. PM’nin hekim üyeleri, sosyal mesafe kuralının kurultayda 6 metreye kadar çıkarılması gerektiğine işaret ederek, “kurultayda herkesin yüksek sesle konuşacağına, böyle bir ortamda da sosyal mesafe sınırının artırılması gerektiğine” dikkati çekti.

Bazı PM üyeleri de kurultayın önemini vurgulayarak, “Görkemli olması lazım. Sıradan olmamalı. Bu belki de son 20 yılın en önemli kurultayıdır” değerlendirmesinde bulundu. Parti yönetiminden isimlerin de, kurultayın Ankara’da bir stadyumda yapılacağını ancak lig maçları devam ettiği için bunun planlamasının yapıldığını anlattığı öğrenildi. Toplantıda kurultayın temmuz sonu ağustos başı yapılması ihtimali üzerinde durulduğu da aktarıldı. Ancak bazı üyeler, tarihin sonbahar ya da sonrasına ertelenebileceğini savundu. Kılıçdaroğlu’nun ise koronavirüs salgınında ikinci dalga ihtimaline karşı kurultayın bir an önce yapılması görüşünde olduğu kaydedildi. Kurultay yeri ve tarihi ile ilgili çalışmalar Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından yürütülüyor.

‘Demokratlar birleşin’

Kılıçdaroğlu, toplantının sonunda PM üyelerinin sorularını yanıtladı. DEVA ve Gelecek Partilerinin isimleri de anılarak, siyasi ittifaklarla ilgili sorular üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Biz demokrasiden yana olanların birleşmesi çağrısı yapıyoruz. Türkiye’nin tüm demokratları birleşin. Bu noktadan bakıyoruz” ifadesini kullandığı belirtildi. Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmalarının sorulması üzerine de değerlendirmelerde bulundu. CHP liderinin, koronavirüs salgını ekseninde ekonomideki gelişmelere dikkat çekerek, “erken bir seçim olacağını düşünmediğini” söylediği aktarıldı. Öte yandan CHP, infaz yasasının iptali için 15 Haziran’a kadar yasal süresi bulunan, “esas” yönünden başvuruyu da bugün yapma kararı aldı.

‘CHP geri adım atmaz’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılan PM toplantısının açılışında özetle şu mesajları verdi:

- BAŞKANLARA TEŞEKKÜR: Bu süreçte belediyelerimiz gerçekten iyi bir sınav verdiler. Belediye başkanlarımız ‘Elim kolum bağlandı’ demeden engelleri aştılar. PM huzurunda başkanlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

- İKTİDAR MESAJI: Pandemi sürecinin ekonomide, sosyal yaşamda ve sağlıkta ortaya çıkardığı sorunları ve sorunlara yönelik çözümlerini değerlendik. Süreçte izlenmesi gereken politikaları, ‘biz olsaydık ne yapardık’ çerçevesinde anlatmaya çalıştım. Vurgulamayı da şunun üzerinden yaptım: Vatandaşlarımız biraz daha sabretsinler. Millet İttifakı’nın iktidarında bu söylediklerimiz gerçekleşecektir.

- BASKILAR ARTACAK: Özgür Özel arkadaşımıza yönelik bir saldırı oldu. Eleştiriye karşı düşüncesini açıklamaktan aciz ama kaba kuvvet kullanarak rakibini susturmaya çalışan bir sürecin içine girdik. CHP’ye yönelik saldırılar, baskılar artacaktır. Ama CHP’nin geri adım atacak bir yapısı yoktur. Eksiği, yanlışı olabilir ama iyi niyetle demokratik standardı yükseltmek için her çabayı gösteriyoruz.

Kuliste barış

CHP ile MHP arasında önceki gün yaşanan kavganın ardından TBMM Genel Kurulu’nda dün parti grup başkanvekillerinden tansiyonu düşüren uzlaşma mesajları geldi. Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, CHP’li Özgür Özel’i ziyaret etti. Genel Kurul’da söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bütün milletvekilleri ve parti gruplarının, Meclis’in vahametine ve iç tüzük kurallarına uygun; sevgi ve saygı içerisinde götürme zorunluluğu bulunduğuna dikkati çekti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu’na yönelik saldırgan ve tasvibi mümkün olmayan bir tutum sergilendiğini söyledi. Altay, Özel’in makamına gerçekleştirdiği ziyaret için Erdoğmuş’a teşekkür etti. CHP ve MHP’nin ortak kullandığı muhalefet kulisinde de, kavganın aktörlerinden MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir araya gelerek “barış” görüntüsü sergiledi. - ANKARA Milliyet